Воспитанник «Спартака» Оганесян: для меня матчи с ЦСКА принципиальнее, чем с «Зенитом»

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян, который является воспитанником московского «Спартака», рассказал, соперничество с каким клубом в России воспринимает наиболее остро.

«Скорее, принципиальна игра с ЦСКА – для «Спартака» это историческое дерби. А «Зенит» – просто хороший соперник, с такими командами приятно играть», — сказал Степан Оганесян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

На данный момент оренбуржцы, в составе которых выступает Оганесян, занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков в 10 матчах. У московских «Спартака» и ПФК ЦСКА по 16 очков — они занимают пятое и седьмое место соответственно.