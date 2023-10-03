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Николай Рассказов: когда заменили Промеса, я был немного в шоке

Николай Рассказов: когда заменили Промеса, я был немного в шоке
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Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов рассказал, как отреагировал на замену нападающего Квинси Промеса в матче 10-го тура чемпионата России со «Спартаком» (4:0).

«Когда заменили Промеса, я был немного в шоке. Всё-таки лидер команды. Но тренеру виднее. Непосредственно против Квинси оказывался не так часто — с ним больше работал Гленн Бейл. Мне чаще приходилось противостоять Хлусевичу», — приводит слова Рассказова «Спорт-экспресс».

В минувшие выходные «Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счётом 4:0 в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков по итогам 10 проведённых встреч. «Крылья Советов» располагаются на второй строчке.

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