Губернатор Самарской области: Ларин помогает «Крыльям» достигать нужных результатов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о том, какую функцию в «Крыльях Советов» выполняет бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин.

«Чем занимается Николай Ларин в «Крыльях»? Он помогает команде достигать нужных результатов. Я рассчитываю, что это сотрудничество продолжится и в будущем», — сказал Азаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после десяти туров Российской Премьер-Лиги самарский клуб набрал 21 очко и на текущий момент располагается на второй строчке в турнирной таблице.

В минувшем туре чемпионата России «Крылья Советов» обыграли московский «Спартак» со счётом 4:0. Следующую игру в РПЛ команда Игоря Осинькина проведёт с «Пари НН».