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«Ливерпуль» подаст апелляцию на красную карточку хавбека Кёртиса Джонса

«Ливерпуль» подаст апелляцию на красную карточку хавбека Кёртиса Джонса
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Мерсисайдский клуб обжалует предъявленную полузащитнику команды Кёртису Джонсу красную карточку в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:2). Об этом сообщает журналист The Times Пол Джойс в своих социальных сетях.

В матче со «шпорами» 22-летний Джонс отыграл около 25 минут и был удалён за фол на полузащитнике «Тоттенхэма» Иве Биссума. По данным источника, «Ливерпуль» собирается обжаловать это решение и планирует подать апелляцию. В случае, если её удовлетворят, хавбек «красных» сможет принять участие в матче с «Брайтоном» в ближайшие выходные.

А если независимая комиссия решит, что оснований для апелляции нет, то Джонс пропустит ближайшие четыре матча — с «Брайтоном», «Эвертоном» и «Ноттингемом» в чемпионате и с «Борнмутом» в Кубке английской лиги. По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков.

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