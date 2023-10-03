Степан Оганесян: «Оренбург» и за медали может побороться

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о целях команды в текущем сезоне.

«Нет предела совершенству – всегда можно играть лучше. Будем работать и стараться побеждать в каждом матче. С такой игрой спокойно можно рассчитывать на повторение результата прошлого сезона. Медали? Всё возможно. В футболе мяч круглый. Можно залезть и выше, улучшить прошлогодний результат. Надо работать, а там увидим», — сказал Степан Оганесян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

На данный момент оренбуржцы, в составе которых выступает Оганесян, занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков в 10 матчах. У московских «Спартака» и ПФК ЦСКА по 16 очков — они занимают пятое и седьмое место соответственно.