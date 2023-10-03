Игрок «Милана» Пулишич: необходимо полностью убрать VAR

Полузащитник «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич поделился мнением насчёт системы VAR.

«Полностью исключите это. Я совсем не возражаю против технологии линии ворот, на мой взгляд, она великолепна. Но в остальном понимаю, что это одна из тех вещей, которая если помогает вам, то вы её хвалите. Если она действует против вас, вы её ненавидите. Но в целом, как фанат я думаю, что нам будет лучше без неё», — приводит слова Пулишича Goal.com.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Серии А американский футболист принял участие в семи матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В минувшем сезоне, выступая за лондонский «Челси», Пулишич сыграл в 24 матчах АПЛ (один гол и одна результативная передача).