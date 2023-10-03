Лэмпард: не удивлён трудностям, с которыми столкнулся «Челси»

Бывший тренер и игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением относительно нынешнего состояния лондонского клуба.

«Я не удивлён некоторым их трудностям, поскольку сам переживал их на собственном опыте в конце минувшего сезона. Я пришёл в клуб, где за восемь месяцев были показаны результаты, которых вы не ожидаете от «Челси», и это при том, что в клубе работали, на мой взгляд, очень сильные менеджеры — Томас Тухель и Грэм Поттер.

Если ты не побеждаешь, работая в «Челси», это усиливает нервозность. Многие игроки чувствовали, что их время в клубе истекло или приближается к этому, возможно, они понимали, что «Челси» собирается продать их. Я жил с этим чувством.

Думаю, руководство хочет повлиять на ситуацию, поэтому наняло отличного тренера в лице Маурисио Почеттино. Уже произошли огромные изменения, но в футболе нет волшебной палочки, а АПЛ — самый неумолимый чемпионат. Я ожидал большего в плане очков, но никогда не думал, что это будет мгновенное преображение», — приводит слова Лэмперда Goal.com.