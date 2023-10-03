Генеральный директор «Балтики» Волженков: едем в Петербург за победой

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженков заявил, что калининградская команда хочет добиться победы над «Зенитом» в матче группового этапа Фонбет Кубка России.

«Трудно сказать, почему у нас такие разные результаты в чемпионате и Кубке. Возможно, в Кубке меньше давления на ребят. Как-то сразу пошли победы, поэтому команда раскрепостилась. Спокойнее выходит на поле. Так что верим, что сможем снова успешно сыграть с «Зенитом». Мы идём от матча к матчу, хотим побеждать в каждой игре. И, конечно, едем в Петербург за победой», — приводят слова Волженкова «Известия».

Матч между «Балтикой» и «Зенитом» состоится сегодня, 3 октября. Начало — в 17:15 мск. По состоянию на сегодняшний день калининградцы лидируют в группе C, набрав девять очков. «Зенит» занимает второе место, имея на одно очко меньше.