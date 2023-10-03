«РБ Зальцбург» — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45

Сегодня, 3 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между австрийским «Ред Булл Зальцбург» и испанским «Реалом Сосьедад». Играть соперники по группе D будут на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге, Австрия. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Бартошом Франковски. Начало игры — в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче 1-го тура группового этапа «РБ Зальцбург» одержал победу над «Бенфикой» со счётом 2:0, а «Реал Сосьедад» сыграл вничью с миланским «Интером» (1:1). По состоянию на сегодняшний день «Ред Булл Зальцбург» лидирует в группе D, имея в своём активе три набранных очка. «Реал Сосьедад» занимает третье место.

В 2018 году команды играли друг с другом в Лиге Европы. На стадии 1/8 финала сильнее оказался австрийский «РБ Зальцбург» (2:2 и 2:1).