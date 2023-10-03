Агент защитника «Сочи» Дркушича рассказал о самочувствии игрока после травмы

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, рассказал о самочувствии игрока после травмы. Напомним, игрок получил повреждение 16 сентября в матче 8‑го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», из-за чего пропустил выездной матч 9-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:2), а также игру 10-го тура с «Факелом» (0:2).

«Ваня уже чувствует себя лучше, но всё ещё неизвестно, сможет ли он принять участие в матче с «Зенитом». Всё решат врачи команды», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Ванья Дркушич провёл в составе «Сочи» восемь матчей и забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость словенского футболиста в € 3 млн.