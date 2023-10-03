Экс-президент «Барселоны» Сандро Росель высказался по поводу дела Негрейры

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель поделился мнением относительно уголовного дела Хосе Негрейры, являвшегося ранее вице-президентом технического комитета судей RFEF.

«У нас были Месси, Бускетс, Альба, Иньеста, Хави, Гвардиола на тренерской скамье, затем Виланова. Глупо говорить, что мы побеждали благодаря Негрейре. И очень глупо говорить, что он был государственным служащим. RFEF уже заявила, что не имеет никакого влияния на судей. Нам предъявлено обвинение в убийстве, но неизвестно, где находится тело убитого человека.

Покажите мне матч, в котором нам помог судья. Я могу показать много игр, где судья играл против нас. Мы проиграли Ла Лигу в последнем туре из-за ошибки, допущенной судьёй», — приводит слова Роселя Marca.

Напомним, по версии обвинения, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил около € 7,5 млн за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с арбитрами.

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