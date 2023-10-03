Хавбек «Динамо» Фомин — о кризисе в «Спартаке»: не смотрю за другими командами

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заявил, что не обращает внимания на проблемы в составе «Спартака» перед встречей в рамках Фонбет Кубка России.

«Если честно, мало смотрю за другими командами. Лично я только вышел, хочу помогать своей команде побеждать. Это домашний матч, мы у них уже два раза не смогли выиграть за короткий отрезок времени. Конечно, хочется победить в этом дерби. В первую очередь надо отталкиваться от своей ситуации в команде. Игра у нас хорошая. Чуть‑чуть не хватало баланса, надо это всё поправить, и будет хорошо. Адаптировались ли новички? Кто‑то лучше, кто‑то хуже. Невозможно полностью освоиться за два-три матча. Думаю, всё в рабочем процессе», — приводит слова Фомина «Матч ТВ».

Матч 5‑го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» пройдёт в среду, 4 октября, на «ВТБ Арене». Динамовцы ранее проиграли «Спартаку» и в рамках Кубка (1:4) в августе, и в рамках РПЛ (0:1) в сентябре.