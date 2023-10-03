Экс-комиссар полиции Испании: Перес начал подкупать судей раньше, чем «Барселона»

Бывший комиссар испанской полиции Хосе Мануэль Вильярехо обвинил президента мадридского «Реала» Флорентино Переса в подкупе судей.

«Флорентино Перес подкупал судей ещё до того, как это начала делать «Барселона». Тот, кто осмелился осудить Флорентино, оказался бы самоубийцей. Нет ничего, что бы могло привлечь Переса к ответственности», — приводит слова Вильярехо Mundo Deportivo.

Напомним, вчера, 2 октября, Вильярехо заявил, что документы, необходимые для предъявления обвинений бывшему президенту «Барселоны» Сандро Роселю, были переданы ему окружением нынешнего президента каталонского клуба Жоана Лапорты.

Напомним, сегодня, 3 октября, в матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет с «Наполи». Игра начнётся в 22:00 мск.

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