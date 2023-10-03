«Реал Сосьедад» не обращался по вопросу вызова футболиста Захаряна в сборную России

Испанский «Реал Сосьедад» не просил не вызывать полузащитника Арсена Захаряна в сборную России в октябре.

«Реал Сосьедад» не просил не вызывать Арсена в октябрьскую паузу», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» ТАСС.

2 октября был опубликован состав команды России на октябрьский сбор, который пройдёт с 9 по 16 октября. Захарян не попал в список из 29 футболистов. Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Арсен не был вызван в том числе в связи с отсутствием достаточной игровой практики и с недавнем восстановлением после болезни.

25 сентября стало известно, что Захарян заразился коронавирусом. Полузащитник пропустил три матча чемпионата Испании. 2 октября стало известно, что он попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом», игра пройдёт 3 октября и начнётся в 19:45 мск.

12 октября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Камеруна. Встреча пройдёт на «ВТБ-Арене» и начнётся в 19:00 мск.