Оганесян: Головин очень здорово выглядит

Полузащитник «Оренбурга» и сборной России Степан Оганесян поделился впечатлениями от работы на сентябрьском сборе национальной команды вместе с Александром Головиным, который на клубном уровне выступает за «Монако».

«Когда было время, какие-то отрезки тренировок смотрели. Но чтобы конкретно следить два часа – такого не было. Расписание у нас было разное. Понятно, что в сборной все игроки сильные. И Саша очень здорово выглядит. Это видно и по его игре в «Монако»: забивает, отдаёт голевые передачи. Было приятно наблюдать за игроком такого уровня. Лично пообщаться не удалось. Могли пересечься, поздороваться перед обедом или завтраком», — сказал Степан Оганесян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.