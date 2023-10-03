Салтыков: нельзя сравнивать победы над «Спартаком» с «Крыльями» и «Акроном», обе хороши

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о победах над «Спартаком» в составе самарской команды и клуба «Акрон».

«Осинькин настраивал на матч со «Спартаком», как на все игры чемпионата, — каждая игра сложная. Игорь Витальевич третий раз обыгрывает «Спартак», а я второй. Не знаю, что было до этого. Настрой был как на обычную игру РПЛ. Какая победа над «Спартаком» была эмоциональнее: в Кубке с «Акроном» или вчера? Каждая по-своему хороша на самом деле. Их нельзя сравнить», — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

За «Акрон» 19-летний Салтыков играл на правах аренды во второй половине прошлого сезона. В 10-м туре Российской Премьер-Лиги нынешней кампании «Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счётом 4:0.