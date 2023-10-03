«Реал» выступил с заявлением по поводу публичных обвинений в адрес Переса о подкупе судей

Мадридский «Реал» выступил с заявлением на фоне недавнего заявления бывшего комиссара испанской полиции Хосе Мануэля Вильярехо, который обвинил президента мадридского клуба Флорентино Переса в подкупе судей.

«Президент ФК «Реал Мадрид» Флорентино Перес распорядился немедленно подать соответствующий судебный иск против экс-комиссара Вильярехо за ложные обвинения, прозвучавшие в эфире каталонской радиостанции», — сообщается в заявлении «Реала».

Напомним, сегодня, 3 октября, в матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет с «Наполи». Игра начнётся в 22:00 мск.

«Реал» разгромил «Жирону» и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. Видео:

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