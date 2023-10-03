Оганесян: сейчас больше шансов на развитие в Европе

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о совете главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина молодым российским футболистам уезжать в Европу. Напомним, специалист подвергся критике некоторых футбольных экспертов за совет игрокам уезжать из родного чемпионата.

«Сейчас в европейских чемпионатах есть еврокубки. В том числе за счёт них можно прогрессировать и набираться опыта. Если рассуждать с этой точки зрения, то да, больше шансов на развитие в Европе. Но я думаю, что всё зависит от игрока. Вне зависимости от чемпионата он будет прогрессировать, если будет выкладываться на 100%», — сказал Степан Оганесян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.