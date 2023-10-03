«Урал» объявил о продаже футболок, связанных с молчанием главного тренера Гончаренко

Футбольный клуб «Урал» выпустил в продажу футболки, посвящённые реакции главного тренера команды Виктора Гончаренко на произошедшее в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).

Напомним, Гончаренко на послематчевом интервью не стал отвечать на вопросы собравшихся журналистов. Кроме того, на пресс-конференции по завершении игры белорусский специалист также не проронил ни слова. Встреча между «Уралом» и «Ростовом» состоялась в Ростове‑на‑Дону в пятницу, 29 сентября, и завершилась вничью со счётом 2:2.

Фото: Телеграм-канал клуба «Урал»

Фото: Телеграм-канал клуба «Урал»

На футболках, которые можно приобрести в точках продаж на стадионе «Екатеринбург Арена» перед игрой Фонбет Кубка России с «Рубином», использован принт глаз наставника команды Виктора Гончаренко и надпись «Нет слов».