Президент Ла Лиги Тебас: я уже много лет недоволен судейским вопросом в чемпионате

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением относительно уровня судейства в испанском чемпионате, а также рассказал, какие необходимо предпринять шаги для того, чтобы улучшить его.

«Я уже много лет недоволен судейским вопросом. Нам нужно немного поднапрячься. Я не знаю, где находится этот рейтинг, в котором они говорят, что являются лучшими судьями в мире. Мы должны стать более прозрачными: слушать VAR, прислушиваться к мнению рефери. Быть более открытыми — это одно из лекарств», — приводит слова Тебаса AS.

Напомним, Тебас впервые был избран президентом Ла Лиги в 2013 году. Ранее он заявил, что будет снова баллотироваться на пост руководителя Ла Лиги, но отметил, что это будет его последнее выдвижение на эту должность.

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