Ибрагимович: Пеп говорил мне, что в «Барсе» не ездят на Ferrari. А я на нём приехал!

Бывший нападающий «Барселоны» Златан Ибрагимович вспомнил о своём первом разговоре с Хосепом Гвардиолой, который стоял во главе сине-гранатовых.

«При первой встрече он сказал мне: «Помни, здесь игроки не ездят на Ferrari». Я появился на своем чёртовом Ferrari», — приводит слова Ибрагимовича Sportface.

К «Барселоне» шведский нападающий присоединился летом 2009 года из «Интера». В испанском клубе Ибрагимович провёл два года, после чего отправился в «Милан». Вместе с сине-гранатовыми Златан выиграл чемпионский титул и Суперкубок Испании.

Одним из немногих клубных турниров, которые так и не покорились Златану Ибрагимовичу, является Лига чемпионов. Нападающий за время своей долгой карьеры так и не стал победителем этого соревнования. Минувшим летом 41-летний швед объявил о завершении карьеры.