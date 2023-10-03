Кубок России, 3 октября: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 3 октября, состоятся матчи группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание матчей игрового дня.

15:00 мск. «Урал» Екатеринбург — «Рубин» Казань

17:15 мск. «Локомотив» Москва — «Ростов»

17:15 мск. «Зенит» Санкт-Петербург — «Балтика» Калининград

После четырёх матчей «Урал» набрал пять очков и занимает третье место в группе B. «Рубин» заработал четыре очка и располагается на четвёртой строчке.

После четырёх игр группового этапа Кубка России «Локомотив» набрал семь очков и находится на втором месте в квартете B. «Ростов» заработал восемь очков и располагается на первом месте.

После четырёх матчей «Зенит» набрал восемь очков и занимает второе место в группе C. В свою очередь, «Балтика» набрала девять очков и располагается на первой строчке.