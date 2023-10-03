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«Урал» — «Рубин»: стали известны стартовые составы команд на матч Кубка России

«Урал» — «Рубин»: стали известны стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 3 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Урал» и «Рубин». Игра группы В пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа B
03 октября 2023, вторник. 15:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бригада арбитров: главный судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Владимир Миневич; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

Стали известны стартовые составы команд на игру.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Филипенко, Эмерсон, Бевеев, Аюпов, Мишкич, Дмитриев, Егорычев, Юшин, Бикфалви.

«Рубин»: Шамов, Ширяев, Тесленко, Дрезгич, Ашурматов, Безруков, Коновалов, Апшацев, Зотов, Уридия, Фамейе.

«Рубин» набрал четыре очка в четырёх матчах и занимает последнее (четвёртое) место в своей группе. «Урал» имеет в своём активе пять очков и занимает третью строчку. Лидирует в квартете «Ростов» (8). На второй строчке «Локомотив» (7).

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