Бывший игрок «Торпедо» Самсонов рассказал, как избавился от проблем с алкоголем

Футболист «Уфы» Артём Самсонов, ранее выступавший за «Торпедо», рассказал, как преодолел проблемы с алкоголем.

«В каком возрасте началась зависимость? Как таковой зависимости не было. Просто все всегда пьют пиво. И я пил. Я начал его пробовать лет в 17–18, после Европы. В детстве ничего не пил, не курил. Ничего такого не пробовал. При этом если вспоминать все запои с тех пор, то можно грохнуться просто. Как понял, что пора бросать? Просто ехал и решил. До этого не было даже мысли, что надо прекращать. А тут жена сказала: «Приедешь с перегаром, больше домой не зайдёшь». Мы с игры как раз ехали.

И всё, с того момента больше ни капли. Жена, семья сыграли ключевую роль в решении бросить пить. Уже шесть с половиной лет не пью. Какой совет молодым игрокам, которые оказываются в такой же ситуации, мог бы дать? Не буду никого поучать, что вообще нельзя к алкоголю притрагиваться. Иногда можно бокал пива, вина после игры выпить. Мы русские, нам без этого никуда. Всё равно расслабляться надо. Но лучше, если есть возможность, даже не думать об этом», — приводит слова Самсонова «Матч ТВ».