«Зенит» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15 мск

Сегодня, 3 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Урал» и «Рубин». Игра группы С пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 03 октября 2023, вторник. 17:15 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Балтика Калининград Кто победит в основное время? П1 X П2

Бригада арбитров: главный судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Резников.

«Балтика» набрала девять очков в четырёх матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы С. «Зенит» набрал восемь очков и располагается на второй строчке. На третьем месте «Ахмат» (4). Замыкают таблицу квартета «Крылья Советов» (3).