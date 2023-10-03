«Зенит» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15 мск
Сегодня, 3 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Урал» и «Рубин». Игра группы С пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Бригада арбитров: главный судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Резников.
«Балтика» набрала девять очков в четырёх матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы С. «Зенит» набрал восемь очков и располагается на второй строчке. На третьем месте «Ахмат» (4). Замыкают таблицу квартета «Крылья Советов» (3).
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