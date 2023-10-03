Защитник «Балтики» Гассама: Игнашевич — топовый тренер

Защитник «Балтики» Натан Гассама поделился впечатлениями от игры под началом экс-защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича.

«Он был большим игроком, а сейчас топовый тренер. От него исходит максимальная уверенность к себе и игрокам команды. С такими специалистами, как Игнашевич, надо учиться и учиться каждый день. Мог бы он в своём возрасте ещё играть на уровне РПЛ? Честно, сложно сказать, ха-ха! Всё возможно», — приводит слова Гассама Sport24.

Выступавшая в прошлом сезоне в Мелбет Первой лиге «Балтика» в настоящее время занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков по результатам 10 проведённых встреч. Гассама провёл за калининградцев шесть игр в рамках внутреннего первенства.