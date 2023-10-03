«Урал» — «Рубин»: хозяева открыли счёт

В эти минуты проходит матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Урал» и «Рубин». Игра группы В проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 40-й минуте встречи уральцы провели атаку правым флангом. Кулаков выполнил подачу во вратарскую, Бикфалви поборолся и сделал скидку на Егорычева, который подстроился и отправил мяч в дальний угол.
Бригада арбитров: главный судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Владимир Миневич; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Александр Колобаев.
«Рубин» набрал четыре очка в четырёх матчах и занимает последнее (четвёртое) место в своей группе. «Урал» имеет в своём активе пять очков и занимает третью строчку. Лидирует в квартете «Ростов» (8). На второй строчке «Локомотив» (7).
- 3 октября 2023
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