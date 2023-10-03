В «Ахмате» ожидали, что Олейникова вызовут в сборную России

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о вызове защитника Евгения Харина в сборную России на октябрьский сбор.

«Вызов любого нашего игрока в сборную России – это очень приятно. Общались вчера с Хариным, ему было приятно. Мы ожидали, что вызовут ещё Ивана Олейникова, но к сожалению, он вызов не получил. Но ничего страшного, будем работать дальше», – приводит слова Газзаева Metaratings.

2 октября стал известен состав сборной России на октябрьский сбор. В список вошли 29 футболистов. Защитник «Ахмата» Евгений Харин впервые получил вызов в национальную команду. Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдёт с 9 по 16 октября. 12 октября в Москве на стадионе «Динамо имени Льва Яшина» сборная России проведёт товарищеский матч с командой Камеруна.