Экс-президент «Барселоны» Росель: мы платили Негрейре всего € 4000 за отчёт о судьях

Сандро Росель, занимавший пост президента «Барселоны» в период с 2010 по 2014 год, ответил на обвинения о том, что каталонский клуб платил деньги бывшему вице-президенту судейской комиссии Хосе Марии Энрикесу Негрейре для того, чтобы он заставлял футбольных арбитров принимать решения в пользу каталонского клуба.

«Конечно, я знал, кто такой Негрейра, ведь он долгое время составлял судейские отчёты для «Барселоны», которыми пользуются все большие команды в мире. Выплаты Негрейре? Ему выплачивалось € 4000 за отчёт, который должен был помочь избежать нам пенальти или красной карточки. Мне не кажется это чем-то безумным», — приводит слова Роселя Marca.

Напомним, по версии обвинения, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил около € 7,5 млн за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с арбитрами.

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