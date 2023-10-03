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Гуренко назвал лучшего легионера РПЛ в сезоне-2023/2024

Гуренко назвал лучшего легионера РПЛ в сезоне-2023/2024
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал, кого из иностранных футболистов считает лучшим легионером Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024. Он выделил колумбийского форварда «Краснодара» Джона Кордобу, который уже отметился в новом сезоне четырьмя голами и двумя результативными передачами.

«Ярче всего из легионеров себя проявляет нападающий «Краснодара» Кордоба. Он выделяется на поле. Агрессивно и полезно играет на команду, забивает голы. Результаты «быков» связаны с его хорошей игрой в том числе», — приводит слова Сергея Гуренко Legalbet.

Напомним, «Краснодар» набрал 24 очка в 10 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Такой показатель позволяет «быкам» занимать первое место в турнирной таблице.

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