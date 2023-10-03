Тебас: «Барселона» платила только € 4000 за отчёт о судьях? Нет, гораздо больше

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова бывшего президента «Барселоны» Сандро Роселя, заявившего, что каталонский клуб не платил больших денег бывшему вице-президенту судейской комиссии Хосе Марии Энрикесу Негрейре, долгое время работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«Росель заявил, что «Барселона» платила € 4000 за судейские отчёты для того, чтобы спастись от пенальти. Кому выплачивались эти деньги? Вратарю? Мы видим, что эти отчёты не стоили € 4000, выплачивалось гораздо больше», — приводит слова Тебаса AS.

Напомним, Росель и другой экс-президент каталонского клуба, Хосеп Бартомеу, обвиняются в том, что в период с 2001 по 2018 год заплатили Негрейре около € 7,5 млн для того, чтобы он влиял на арбитров и они принимали решения в пользу «Барселоны».

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