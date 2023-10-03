Личка: проблемы «Спартака» — это проблемы «Спартака». Нам нужно побеждать

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что его команде обязательно нужно побеждать в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра пройдёт в среду, 4 октября.

«Поможет ли нам то, что вокруг «Спартака» творится информационный ад? Поможет или не поможет — нам надо смотреть на самих себя. Проблемы «Спартака» — это проблемы «Спартака», пусть они их решают сами. Нам надо решать свои проблемы. Главную проблему мы с вами уже проговорили, это отсутствие голов. Думаю, нам нужен менталитет победителя. Я не против, если мы такие сложные игры, как с «Ахматом», будем выигрывать 1:0, тут главное сам факт победы. Через волевые 1:0 или 2:1 можно сделать маленький шаг вперёд в вопросе построения успешного коллектива. Как вы помните, «Спартак» дважды нас обыграл, и сейчас — уже третья игра в этом сезоне. Нам нужен реванш.

Поражения — дополнительная мотивация для нас? Конечно. Тем более игра у нас на домашнем стадионе, нам хотелось бы реабилитироваться. Нужно подойти к матчу с холодной головой и голодными, чтобы наконец‑то забить больше соперника. С любым счётом, но нам надо обязательно побеждать в среду. Уверен, что эти поражения — мотивация не только для меня, но и для ребят. Нам нужна именно победа», — приводит слова Лички «Матч ТВ».