«Урал» — «Рубин»: Бикфалви забил гол, сделав счёт 2:0

В эти минуты проходит матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Урал» и «Рубин». Игра группы В проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей.

На 56-й минуте Бевеев на фланге красиво обыграл Ширяева, вошёл в штрафную и прострелил во вратарскую. Мяч после серии рикошетов отскочил к нападающему «Урала» Бикфалви, который коленом поразил пустые ворота.

Ранее, на 40-й минуте встречи, счёт в матче открыл футболист «Урала» Андрей Егорычев.

Бригада арбитров: главный судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Владимир Миневич; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

«Рубин» набрал четыре очка в четырёх матчах и занимает последнее (четвёртое) место в своей группе. «Урал» набрал пять очков и занимает третью строчку. Лидирует в квартете «Ростов» (8). На второй строчке «Локомотив» (7).