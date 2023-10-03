Фернандо Костанца: русский язык сложнее испанского, французского и португальского

Бразильский футболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, как у него проходит процесс изучения русского языка.

«У меня очень хороший уровень русского языка. Я в принципе всё понимаю, что мне говорят. Но мне сложно дается грамматика вашего языка. Я говорю на многих языках мира — на французском, португальском, английском, испанском, но ваш язык намного сложнее. Например, слово «здравствуйте» — мне сложно его выговорить, потому на португальском это слово можно сказать чуть ли не в один слог», — приводит слова Костанцы издание «РБ Спорт».

Костанца — воспитанник бразильского «Ботафого», также он выступал за вторую команду французского «Лилля». В российский клуб игрок перешёл в январе 2022 года.