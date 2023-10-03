В «Ахмате» оценили работу Ромащенко и назвали задачу клуба

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев оценил работу главного тренера Мирослава Ромащенко, также назвал задачу команду в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мы считаем, что где-то очки недобрали, как, например, в матче с «Балтикой». Но в целом хорошо, мы довольны качеством игры, но могли набрать больше очков. С оптимизмом смотрим в будущее. Команду Мирослава Ромащенко мы увидим в весенней части чемпионата, когда тренер проведёт подготовительный период. Руководство не снимала перед Ромащенко и его коллегами задачу, она осталась такой же — выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Задачу никто не снимал», – приводит слова Газзаева Metaratings.

«Ахмат» после первой трети чемпионата занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 12 очками. Под руководством Ромащенко грозненцы провели восемь матчей, одержав три победы при двух поражениях и трёх ничейных результатах.