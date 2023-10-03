«Зенит» — «Балтика»: стартовые состав команд на матч Кубка России

Сегодня, 3 октября, в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Зенит» и «Балтика». Игра группы С пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Сантос, Эракович, Родригао, Роберт Ренан, Вендел, Коваленко, Ду Кейрос, Мантуан, Изидор, Сергеев

Стартовый состав «Балтики»: Бориско, Маляров, Гассама, Кузьмин, Гузина, Казаев, Сото, Бистрович, Мусаев, Пуцко, Радмановац.

«Балтика» набрала девять очков в четырёх матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы С. «Зенит» набрал восемь очков и располагается на второй строчке. На третьем месте находится «Ахмат». Замыкают таблицу квартета «Крылья Советов».