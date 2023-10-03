Президент «Ростова» ответил на слухи о возможном возвращении Карпина в «Спартак»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на слухи о том, что наставник ростовчан Валерий Карпин является одной из кандидатур на пост главного тренера «Спартака». Функционер назвал эту информацию ложной.

«Карпин в «Спартаке»? Ребят, вы что, шутите? Конечно, мы с Карпиным «Спартак» не обсуждали. Это всё враки. Уверен, что Карпин останется в «Ростове», — приводит слова Арутюнянца Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» изучает варианты смены главного тренера и рассматривает кандидатуры Владимира Ивича, Станислава Черчесова и Валерия Карпина. Кандидатура Карпина на пост наставника красно-белых в последние годы регулярно всплывает в СМИ из-за частых тренерских перестановок в «Спартаке».