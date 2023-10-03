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«Локомотив» открыл звезду Николая Аксененко на памятной аллее клуба

«Локомотив» открыл звезду Николая Аксененко на памятной аллее клуба
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал открытие звезды Николая Аксененко на памятной аллее клуба.

«Сегодня для нашего клуба очень большой и важный день. На протяжении многих лет болельщики обращались с просьбой восстановить историческую справедливость и открыть на нашей аллее звезду Николая Аксененко. Красавец стадион, который остается удобным, стал вторым домом для наших болельщиков — обязан своим появлением Аксененко. Сегодня все воздают должное великому человеку России. Хочу всех поблагодарить и сказать, что традиции «Локомотива» продолжаются», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата».

Аксёненко умер после продолжительной болезни в июле 2005 года в возрасте 56 лет.

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