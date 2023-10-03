Экс-министр путей сообщения рассказал, что стадион «Локо» вдохновлен «Сантьяго Бернабеу»

Бывший министр путей сообщения Александр Мишарин рассказал, что стадион «Локомотива» «РЖД Арена» вдохновлён «Сантьяго Бернабеу».

«Полетели в Европу, там у нас было несколько встреч. В этот день мы играли в Кубке Кубков в Мадриде против «Реала». Приехали на «Сантьяго Бернабеу», заходим в зал — все мужчины в костюмах, женщины в длинных платьях. Все с большим удовольствием смотрели футбол. Мы увидели поле, экраны, весь стадион. Сражу поняли, что такое же нужно сделать и в России! Этот стадион стал образом нашей РЖД Арены. Это всё история, но сегодня это место во всю работает и приносит спортивный результат», — передаёт слова Мишарина корреспондент «Чемпионата».

«Сантьяго Бернабеу» — домашняя арена мадридского «Реала» и сборной Испании. Общая вместимость стадиона составляет 81 044 человек.