Тренер «Зенита» рассказал, как Вендел набрал форму, пропустив всю предсезонку

Хорватский тренер «Зенита» по физподготовке Арис Наглич рассказал, как бразилец Вендел быстро набрал форму, пропустив при этом летние предсезонные сборы с командой. По словам специалиста, дело в хорошей генетике футболиста.

«Я бы мог сказать, что это наша заслуга, что мы знаем ­какие-то секреты, но всё, что нам нужно было сделать, — ​грамотно дозировать нагрузки, когда он вернулся. Потому что Вендел физически одарен от природы, у него прекрасная генетика, и как раз это помогло нам так оперативно вывести его на иную качественную ступень. Да, мы пошагово распланировали его работу после возвращения, но огромное значение имели также талант и природные данные игрока», — приводит слова Ариса Наглича официальный сайт «Зенита».