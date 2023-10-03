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Бистрович: Влашич был бы сейчас лучшим футболистом РПЛ, если бы остался в России

Бистрович: Влашич был бы сейчас лучшим футболистом РПЛ, если бы остался в России
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Полузащитник «Балтики» Кристиан Бистрович оценил навыки своего бывшего одноклубника по ЦСКА — хорватского хавбека Николы Влашича.

«Мы иногда общаемся с Влашичем. Мы нечасто говорим о ЦСКА, больше смотрим на нынешнюю ситуацию и на будущее.

Что было бы, если бы Влашич сейчас играл в России? Он был бы лучшим футболистом РПЛ», — приводит слова Бистровича Sport24.

Напомним, на данный момент Влашич выступает за «Торино» в чемпионате Италии. Хорватский футболист играл за ЦСКА с 2018 по 2021 год, после чего перешёл в лондонский «Вест Хэм». Всего за четыре сезона в московском клубе Влашич провёл 108 матчей, в которых отметился 33 голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 17 млн.

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