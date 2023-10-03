«Локомотив» — «Ростов»: хозяева вышли вперёд благодаря голу Сулейманова

В эти минуты в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Локомотив» и «Ростов». Игра группы В проходит на стадионе « РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Бригада арбитров: главный судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Французов.
«Локомотив» открыл счёт в матче на 34-й минуте — отличился нападающий Тимур Сулейманов. Таким образом, железнодорожники впереди — 1:0.
«Ростов» лидирует в своём квартете, набрав восемь очков в четырёх матчах. «Локомотив» (семь очков) — на третьей позиции. «Рубин» набрал четыре очка в четырёх матчах и занимает последнее (четвёртое) место в группе В. «Урал» имеет в активе восемь очков и занимает вторую строчку.
- 3 октября 2023
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