Ивица Олич назвал самого сильного футболиста своего ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич назвал своего самого талантливого одноклубника по московскому клубу. Напомним, хорватский форвард выступал за армейцев на протяжении трёх лет (с 2003 по 2006 год).

«Когда играл в ЦСКА, самым лучшим игроком у нас был Даниэл Карвальо. Как только он пришел в команду, сразу было видно — качественный футболист. Даниэл сразу стал одним из лучших игроков ЦСКА. Может быть, он не сделал такую карьеру, как я, потому что часто травмировался. Возможно, он играл бы дольше на высоком уровне. Когда впервые его увидел, подумал: Карвальо должен играть в лучшем клубе мира», — приводит слова Олича Sport24.

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год. За это время бразилец провёл 140 матчей, в которых забил 26 голов и отметился 45 результативными передачами.