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В УЕФА опровергли информацию о создании Суперлиги

В УЕФА опровергли информацию о создании Суперлиги
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что не работает над каким-либо новым проектом, и опроверг информацию о создании Суперлиги.

«УЕФА не работает над каким-либо новым проектом. Противодействие любой так называемой Суперлиге хорошо задокументировано, и слухи о чём-либо подобном совершенно беспочвенны. Мы с нетерпением ждём введения нового формата с 2024 года, который сохранит принцип, при котором национальные чемпионаты являются ключом к квалификации, и позволит болельщикам увидеть еще больше значимых матчей в Европе», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Напомним, из-за событий на Украине российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований в феврале 2022 года. Однако недавно в УЕФА заявили, что разрешили сборной России до 17 лет участвовать на международной арене.

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