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«Зенит» — «Балтика»: форвард хозяев Сергеев открыл счёт

«Зенит» — «Балтика»: форвард хозяев Сергеев открыл счёт
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В эти минуты проходит матч 5-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой». Встреча проводится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Кубок России . Группа C
03 октября 2023, вторник. 17:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
1 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Сергеев – 18'     1:1 Бистрович – 24'    

На 18-й минуте нападающий «Зенита» Иван Сергеев открыл счёт и вывел петербуржцев вперёд. Эракович с фланга сделал наброс к штрафной — Сергеев ловко обработал мяч, красиво обыграл Бориско и пробил точно под перекладину.

«Балтика» набрала девять очков в четырёх матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы С. «Зенит» набрал восемь очков и располагается на второй строчке. На третьем месте грозненский «Ахмат». Замыкают таблицу квартета самарские «Крылья Советов».

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