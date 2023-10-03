«Зенит» — «Балтика»: форвард хозяев Сергеев открыл счёт

В эти минуты проходит матч 5-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой». Встреча проводится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 18-й минуте нападающий «Зенита» Иван Сергеев открыл счёт и вывел петербуржцев вперёд. Эракович с фланга сделал наброс к штрафной — Сергеев ловко обработал мяч, красиво обыграл Бориско и пробил точно под перекладину.

«Балтика» набрала девять очков в четырёх матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы С. «Зенит» набрал восемь очков и располагается на второй строчке. На третьем месте грозненский «Ахмат». Замыкают таблицу квартета самарские «Крылья Советов».