Милан Гаич: я уже хорошо общаюсь на русском. Матерные слова запомнились в первую очередь

Сербский защитник ЦСКА Милан Гаич рассказал о своём прогрессе в изучении русского языка, где в первую очередь запомнились матерные слова.

«Я уже хорошо общаюсь. Брат, зачем ты начал спрашивать по-английски? Я уже знаю любые слова на русском.

Даже матерные? Конечно, они мне запомнились в первую очередь. Какие конкретно, не скажу, ха-ха! — приводит слова Гаича «Sport24».

Милан перешёл в ЦСКА прошлым летом в качестве свободного агента из «Црвены Звезды». В нынешнем сезоне Гаич принял участие в 13 матчах во всех турнирах, где отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

На данный момент в МИР Российской Премьер-Лиге армейцы после десяти матчей располагаются на 5-й строчке с 16 очками. Единоличным лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 24 очка.