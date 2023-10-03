«Зенит» — «Балтика»: хавбек калининградцев Бистрович сравнял счёт

В эти минуты проходит матч 5-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой». Встреча проводится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 18-й минуте нападающий «Зенита» Иван Сергеев открыл счёт и вывел петербуржцев вперёд.

Спустя всего лишь шесть минут полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович сравнял счёт. Мусаев прорвался по левому флангу, легко обыграл Дугласа Сантоса и сильно прострелил во вратарскую. Адамов отбил мяч в центр, а Бистрович подкараулил отскок и поразил пустые ворота — 1:1.

«Балтика» набрала девять очков в четырёх матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы С. «Зенит» набрал восемь очков и располагается на второй строчке. На третьем месте грозненский «Ахмат». Замыкают таблицу квартета самарские «Крылья Советов».