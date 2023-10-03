Защитник «Спартака» Маслов: меня не удивила замена Промеса в матче с «Крыльями»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал разгромное поражение от самарских «Крыльев Советов» (0:4) в матче 10-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, а также высказался о замене партнёра Квинси Промеса.

«Было видно, что игра складывается тяжело. По горячим следам ран искать причины, разбираться будем уже в Москве.

Понял ли я замену Промеса? Не мои дела — понимать замены. За это отвечает тренер, его решение. Удивила ли меня эта замена? Нет», — приводит слова Маслова Sport24.

23-летний Маслов является воспитанником «Спартака», но при этом практически не получает игрового времени в этом сезоне, проведя на поле в матчах РПЛ лишь 75 минут.

На данный момент после десяти туров РПЛ красно-белые располагаются на седьмом месте с 16 очками. Единоличным лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 24 очка.