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«Мы выиграли по делу». Тренер «Урала» Гончаренко — о победе над «Рубином» в Кубке

«Мы выиграли по делу». Тренер «Урала» Гончаренко — о победе над «Рубином» в Кубке
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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 5-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России с казанским «Рубином». «Урал» одержал победу со счётом 2:0.

«Мы были немного зажаты минут 30, потому что давно не выигрывали, это довлело над нами. Мы очень много играли в длину, где не следовало. Нам было важно сегодня победить, думаю, выиграли мы по делу. Начиная с 30‑й минуты, мы держали игру под контролем. Забили два и по атакующим действиям хорошо смотрелись.

Мы ждём, что Шеттине будет забивать. У него есть качества, и на тренировках забивает он достаточно разнообразно. В матче мы делали плановые замены, исходили из того, что определённым парням нужно было сделать паузу», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

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