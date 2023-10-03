«В «Барсе» сказали не говорить этого». Кевин-Принс Боатенг признался, что болеет за «Реал»

Бывший игрок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг заявил, что ему пришлось врать при вопросе о любимом клубе.

«За кого я болею? За берлинскую «Герту», я там родился, и, извините, фанаты «Барселоны» сейчас будут меня ненавидеть, но я за «Реал Мадрид».

Я не мог сказать этого на пресс-конференции в «Барселоне». Они сказали мне никогда не говорить этого, потому что иначе они не смогут выпускать меня на поле (смеётся).

На пресс-конференции они задали первый вопрос, и я сказал: «Мой любимый клуб – «Барселона»», – сказал Боатенг в выпуске You-Tube-канала «Rio Ferdinand Presents FIVE».

Боатенг выступал за «Барселону» в 2019 году. В составе каталонской команды он провёл 4 матча и не отметился результативными действиями.